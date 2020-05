Maarius Suviste: 101 nobenäppu ja kaabud

101 nobenäppu tõttasid vagude vahele küürutama, nii et kaugelt vaadates olid ainult peanupud paista. Käis töö ja vile koos. Ikka nii, et neli eurot tund või 50 senti kilo.

Kui uudis maasikapõllule lahti lastud poliitikutest kohalike kõrvu jõudis, ruttasid nood kohale, et oma silmaga ilmaimet näha. Kui aga võõramaalased kohale toodi, täis töötahet ja valmisolekut põllule viskuma, ajasid ministrid, kaabud eesotsas, end püsti. Võtsid üksteiselt kaenla alt kinni ning inimketti moodustades marssisid muulastele vastu, ise kooris korrutades: «Kui on muu, ütle fuu!» Kui õhk sai puhtaks, jätkus põllutöö omade saatel.

Kui kaheksa tundi põllul küürutatud, tulid bussid ette ja viisid malevlased linna ära. Hommikune meeleolu bussis asendus nüüd tõsise vaikuse ja norskamisega. Oli üksikuid, kes järgmine päev maast lahti said – need, kel selg, käed, jalad vastu pidasid. Üheksainsaks tööpäevaks see jäigi. Pärast selgus, et osa neist käis enda arvates valijatega kohtumas ning nõnda kõik nende enda kulud hüvitatud saidki.