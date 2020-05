Jiri Tintera: uued lootuskiired Valgale

Lõvipeadega majja rajatavad korterid üritavad täita inimeste vajadusi nüüdisaegse üüripinna järele. On väga keeruline meelitada spetsialisti Valka kolima, kui me ei saa talle pakkuda korralikku elamispinda. Kuni erainvestorid seda ei tee, peab selle vajaduse täitma avalik sektor.

Kuid remontida on mõistlik ainult juhul, kui hoonel on otstarve. Enamik pikalt mahajäetuna seisnud majadest tuleb lammutada. Linn peab saama väiksemaks, samal ajal peame suutma hoida kesklinnas piisava hoonete tiheduse, säilitama linna ajaloolise mälu ja tagama linnaruumi atraktiivsuse. See tähendab, et olulisema funktsiooniga asutused on vaja koondada kesklinna ja mujal muuta lammutamiste kaudu hoonestust hõredamaks. Üleliigsete majade kadumisega tõuseb allesjäänud kinnisvara hind ja omanikud saavad selle võrra rikkamaks.

Valga omavalitsus on viimaste aastate jooksul suutnud ära lammutada kümneid hooneid, kuid tempot on vaja tõsta. Peamised takistused selle juures on keerulised omandisuhted. Juba väikeses puidust kortermajas on tavaliselt üle kümne korteri, igal vähemalt üks omanik, lisaks võivad korteriga olla seotud laenud ja maksmata arved. Kõik see eeldab pikki läbirääkimisi omanikega ja tihti takistab korterite omandamist.

Oleme välja töötamas uut visiooni Vabaduse tänava linnaruumi korrastamiseks, et muuta tänav taas linna peamiseks kaubatänavaks.

Kuid siingi paistab Valgale lootuskiir. Riik valis Valga koos Kiviõli ja Kohtla-Järvega pilootprojekti, et kaardistada olukorda ja katsetada, kuidas probleeme kahanevates linnades leevendada.

Esimeses faasis saime põhjaliku ülevaate linna korterite hõivatusest: Valgas on umbes 5500 korterit, millest 1500 on tühjad.

Järgmises faasis valime viis-kuus pooltühja kortermaja ja pakume nende elanikele kolimist rohkem asustatud hoonetesse kesklinnas. Juriidilise poole lahendame riigi abiga ja lammutame hooneid maha. Kui pilootprojekt õnnestub, jätkame oma tegevustega ja meist hakkavad eeskuju võtma ka teised Eesti linnad.

Pilootprojektiga seotud ettevõtmisi linnaruumis veel näha ei ole, sest need on ettevalmistamise faasis. Meil on valmis kahe järgmise munitsipaalkortermaja projektid ja saime nende väljaehitamiseks ka toetuse. Praegu taotleme abi muusikakooli restaureerimiseks. Kui õnnestub saada toetust, saab järgmine oluline mälestis kesklinnas uue ilme.

Lähiajal esitame taotluse ka Jaani kiriku ja keskväljaku vahel asuva kollase fassaadiga maja remondiks. Sellesse on plaanis rajada kaks rendipinda ja pakkuda neid kohalikele ettevõtjatele. Loodetavasti saab uus keskväljak just nii esimese kohviku ja näiteks lillepoe.

Ühe Euroopa Liidu projekti abil oleme aga välja töötamas uut visiooni Vabaduse tänava linnaruumi korrastamiseks, et muuta see taas linna peamiseks kaubatänavaks.

Kõike seda tundub olevat palju, samal ajal vähe. Et Valga elanikud on väsinud pikalt kestnud linnaruumi allakäigust ja ootaksid kiiremaid muutusi, ilmestavad hästi loo alguses mainitud Henn Soopalu ja Tiit Kuslapuu arvamuslood. Kuid koorem, mille linna keeruline ajalugu meile andis, on raske kanda ning muutused keerulised. Meil on vaja kannatust.