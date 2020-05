Volinik keeldub prügifirma arve maksmisest

Valga majaomanik ja vallavolinik Igor Jallai ei lepi Ragn-Sellsi arvega ületäitunud konteineri eest ja on valmis kas või kohtusse minema. Tiit Loim FOTO: Tiit Loim

Valga majaomanik ja vallavolinik Igor Jallai keeldub prügifirmale Ragn-Sells maksmast ületäitumuse arvet, mille firma esitas, kuna konteineri kaas ei läinud korralikult kinni. Jallai nõuab firmalt valuraha ning on valmis suisa kohtusse minema. Ettevõte nimetab tema käitumist väljapressimiseks ja kinnitab, et võtab ületäitumusi tõsiselt, kuna konteinerite liigutamine on töötajatele kurnav.