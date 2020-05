«Doktor Mölderi otsuse järel nimistust loobuda on meil õnnestunud väga lühikese ajaga tagada arstiabi patsientidele,» lausus OÜ Terviseagentuur tegevjuht Heidi Ait. «1. juunist on võimalik jätkata tänu sellele, et kohapeal on väga tubli pereõde Mae Krillo ning doktor Jana Merisalu, kes on olnud nõus selle nimistu enda kanda võtma,» kiitis Ait.