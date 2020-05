Maasikakasvataja on valmis jätma osa põlde korjamata

Tema sõnul on võõrsilt tulnud palgalistest tekkinud omamoodi sõpruskond, sest kuni kahe kolmandiku ulatuses on olnud sama seltskond. «Kes on meie talus olnud ja tööga hakkama saanud, soovitab meid jälle teistele,» lisas talunik.

Künkliku maastiku tõttu korjatakse Raudsepa talus maasikaid nagu muiste – samm-sammult edasi liikudes. Mõttekäigule, et ehk sobibki eestlasele rohkem üksinda tegutseda kui teistega päev otsa lavatsil pikali olla, kostis Lutsar: «Eks igal asjal ole plussid ja miinused. Lavatsile pead leidma tiimi, kus kõik sama kiiresti korjaksid. Need aga kujunevad aastatega.»

Töötukassa kaudu on maasikakorjajaid leitud ka Ida-Virumaalt. «Samas ega kõigile kasvatajatele neidki jätku. Ja nendestki peab mõni vaid nädala vastu: kellel on pereprobleemid, kes ei jaksa.»

Kaider Lutsar näitab maasikataimi, mis alles istutamist ootavad. FOTO: Mati Määrits

Puhkepäev on vihma ajal

Kui töötukassa kaudu tulnud inimene on vahel küsinud, kas puhkepäevi ka on, on talunik talle vastanud: puhkepäev on siis, kui vihma sajab.

«Uduvihmaga veel korjame, aga laussajuga mitte. Kui oleme jõudnud kõik ilusti ära korjata, teeme vahel siiski puhkepäeva. Aga kuna kasvatame ka herneid, on vaja maasikapõllult tulles veel mõnisada kilo hernest korjata. See säilib õnneks kauem, aga maasikas, mida iga päev tuleb kaks-kolm tonni, läheb juba järgmine päev müüki. Mingi aeg saame korjata ka külmlattu, aga järgmine päev tuleb ju jälle peale,» nentis ettevõtja.

Küsimusele, kas näiteks tööta jäänud hotellitöötajad saaksid põllul hakkama, kostis Lutsar: «Inimeste võimed on erinevad. Me ei tea ju ka, mis on kolme nädala pärast. Kui mul siis maasikad valmivad, võib seesama töötaja öelda, et tal tehti nüüd hotell taas lahti ja peab ära minema.»

Taluniku veendumusel vajavad hooajatööd siiski erisusi. «Tundub aga, et osa poliitikuid ei kujuta ette, kuidas see töö välja näeb. Meil endil justkui ei ole abikäsi vaja, kuna oleme rahvusriik – samas pöördusime palvega Soome valitsuse poole, et meie inimesed saaksid sinna tööle minna. Halenaljakas.»

Lisatööjõudu vajatakse ka mujal

Kuigi valitsus tahab, et ajutist tööjõudu ei vahendaks renditööfirmad, hakkasid Lutsarile eriolukorra ajal just need helistama. «Protsess läks hoopis vastupidi käima. Ma isegi ei tea, mis moel nad need töölised kohale toimetavad. Mina olen need pakkumised kohe kõrvale lükanud. Mul ju oma inimestega Ukrainast kokkulepped olemas.»

Praegust olukorda peab talunik puhtpoliitiliseks, sest Soome, Poola ja teised riigid räägivad Ukrainaga läbi valitsuse tasandil, Eesti aga mitte. «Soome saatis juba kuu aega tagasi ukrainlaste järele tšarterlennuki. Igal pool Euroopas on palju töötuid, aga ikka kutsutakse kolmandatest riikidest töökäsi lisaks.»