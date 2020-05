Legendaarset laata tänavu ei toimu

Vabariigi Valitsus on kehtestanud piirangud, mille kohaselt võib 1. juulist korraldada avalikke üritusi välitingimustes kuni tuhandele inimesele ning ürituse korraldaja peab tagama, et järgitakse 2+2 reeglit. Sellest tulenevalt toimub järgmine Hauka Laat 7.-8. augustil 2021.

"Lisaks on Antsla kesklinnas, kus laat tavaliselt lahti rullub, toimumas väga suured muudatused – pooleli on riigimaanteede rekonstrueerimine ning oleme alustanud uue kauplusehoone ehitustöödega – mis samuti suuremal või vähemal määral mõjutavad sujuvat laada korraldamise protsessi. Seepärast läheneme asjale pigem positiivselt ja tunneme head meelt selle üle, et kõik takistused on sattunud ühte aastasse ning järgmine Hauka Laat toimub juba uue ja värske ilme saanud Antslas."