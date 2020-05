Ohtlik sild läheb remonti

Restu sild asub Otepää vallas Pringi–Restu tee 9. kilomeetril, Restu paisjärve ja Väikese Emajõe liitumiskohas. Ümbersõit toimub mööda Õru–Keeni–Sikstina, Võru–Kuigatsi–Tõrva ja Tatra–Otepää–Sangaste maanteid. Ümbersõidu pikkus on ligi 15 kilomeetrit.

Väike Emajõele rajatud Restu paisul puudub vee paisutamiseks seadusega ettenähtud keskkonnaameti veeluba. Paisutuse tõttu tungib surveline vesi läbi silla konstruktsiooniks olevate sammaste ja on need muutunud avariiohtlikuks. Maanteeamet on praeguseks piiranud sillal koormust ja sulgenud silla ühe poole, ent liiklejate ohutuse tagamiseks tuleb sulgeda kogu sild.