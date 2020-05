Valgas näeb jalgrattapatrulli

Valga valla toetusel sai Valga Marathon Sport kauplusest soetatud kaks Classic jalgratast koos turvavarustusega. Vallavanem Ester Karuse, kes on ka ise abipolitseinikuna tegev, märkis: "Meil on hea meel, et viimastel aastatel on Valka lisandunud palju noori abipolitseinikke, mis näitab, et amet on just noorte hulgas populaarne. Abipolitsinikud olid koos vabatahtlikega kriisi ajal suureks toeks avalikku korda hoides ja nõuete täitmist jälgides. Täname Valga valla poolt kõiki abipolitseinikke, kes aitasid eriolukorra ajal viirust tõkestada," lisas Karuse.