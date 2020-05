Minister peab õigeks kooliaasta tavapärast algust

Minister kinnitas, et tarkusepäev ja kooliaasta algus on jätkuvalt 1. septembril ja lükkas ümber siin-seal levinud tõlgenduse, justkui ootaksid ees muudatused kooliaasta alguse kuupäevas.

"Üleriigilist suunist, et kõik läheksid 15. augustil kooli, kindlasti ei ole plaanis. Eriolukorra ajal suhtlesin aktiivselt lapsevanemate, õpetajate ja koolijuhtidega ning väga paljude muude teemade kõrval tuli jutuks ka küsimus, kas oleks võimalik alustada tänavu tegevustega koolis enne õppeaasta ametlikku algust. Liiatigi ei oleks see esmakordne praktika, selliseid erandeid on rakendatud ka varasematel aastatel – sellist võimalust põhikooli- ja gümnaasiumiseadus pakub," selgitas Reps oletuste tagamaid.