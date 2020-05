Enim on tööjõuga hädas Valga- ja Põlvamaa maasikakasvatajad

"Nii eriolukorra ajal kui ka äsjase pandeemia mõjude leevendamiseks on eelkõige oluline operatiivselt ja konstruktiivselt infot vahetada, saada esimesest allikast kiiret tagasisidet võetud meetmete kohta," rõhutas Arvo Aller. "Iganädalased kohtumised on loonud selleks hea võimaluse ning samuti kiirendanud mitmete algatuste elluviimist."

Majandusülevaate riskihinnangu järgi on olukord mõnes sektoris stabiliseerumas. Piimasektoris on Euroopa Komisjoni rakendatud eraladustamise meede andnud esmase leevenduse ja turud on rahunemas ning ka HoReCa-sektor näitab taastumise märke, tõdes minister eilse kohtumise järel.