Võhandust leiti uppunud mees

Tõenäoliselt paadiga koos veepõhja läinud mehe tõid pinnaltpäästjad kaldale. Sündmuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Sel aastal on Lõuna regioonis uppunud juba 8 inimest.

Tänavu on olnud uppumisi Eestis rohkem, kui lähima kümne aasta jooksul. Veeõnnetuste juhtumise üheks soodustavaks teguriks on alkohol, kuid paljudel kordadel on põhjuseks ka libastumine või kukkumine. Ligi pooltel juhtudel on õnnetuspaik tiik, kuid uputakse ka jõkke, merre või kraavidesse.