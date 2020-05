Kui varasematel aastatel on õpilasmalevatele pakutud rohkelt tööd turismisektoris ja noored on olnud abiks ka suvesündmuste korraldamisel, siis tänavu on need töökohad koroonakriisi tõttu sisuliselt kadunud. Asemele on tulnud maasikakorjamine, mille osakaal on eriti suur Kagu-Eestis.