Valga asevallavanema Toomas Petersoni sõnul on oluline, et linn ja maa hakkaksid töötama enam-vähem samas rütmis ja ühiste eesmärkidega. FOTO: Arvo Meeks

Valga keskväljaku tulevikust rääkides ütleb asevallavanem Toomas Peterson (Keskerakond), et see tuleb veelgi rohkem täita üritustega. «Praegu on selleks ebasobiv aeg, kuid sügisel tuleb alustada uue hooga,» lisab ta.