Hooldekodud rõõmustavad koroonast pääsemise üle

Põlva valla Laheda sotsiaalkeskuse juhataja Marika Dorbek rääkis, et elatud on perekeskset elu.

«Oleme ise ikka väga hoidnud, et haigus majja ei tuleks, sest alles eelmisel nädalal oli Võrus taas üks viiruspositiivne – aga Võru on ju nii lähedal. Meie kõik töötajad ja kliendid on testitud. Hooldajatele panime südamele, et nad ei käiks linnas ega poes, vaid paluksid lähedastel ostud sooritada. Vaid kiirabi on paar korda käinud, aga nemadki tulid kaitsevarustuses. Koristame kaks korda päevas ning desinfitseerime meeletult.»

Piirangutega on pidanud leppima ka töötajad – nii ei ole pansionaadi juhataja näinud oma lapselapsi juba kaks kuud.

Juhataja sõnutsi on vanurid olnud küllaltki mõistvad ja kannatlikud. «Nad ikka küsivad, millal see kõik läbi saab. Oleme neile andnud kommi, sest pakke pikka aega saata ei saanud. Hoonetesse keegi vägisi trüginud pole – küll on küsitud pakkide saatmise võimaluse kohta ning neid võib 18. maist tuua. Vaatame need üle ja kui sees on poest ostetud kommipakid, mida võivad olla puutunud ka teised inimesed, desinfitseerime üle.»

Külastusi saab loodetavasti lubada 1. juunist. «Esmalt tuleb täita tervisedeklaratsioon. Eelistame kokkusaamisi väljas, aga kui see ei ole võimalik, kannab külastaja maski. Korraga saab majas olla kaks külalist. Kui ühes toas elab kaks klienti, korraldame kokkusaamise puhketoas või toome teise vanainimese sel ajal toast ära,» sõnas Dorbek.

Nii terved pole kunagi oldud

Kanepi valla Põlgaste pansionaadi juhataja Marika Drenkhan tõdes, et nii terved kui praegu pole nad kunagi olnud.

«Keegi pole isegi haiguslehte võtnud. Omaksed saavad klientidele helistada, mõni teeb ka videokõnesid. Pakke saab nüüd samuti jälle saata. Kui taas külastusi lubatakse, laseme külalistel täita tervisedeklaratsiooni ja järgime 2 + 2 nõuet. Meil on kokkusaamisruum ning kui ilm on ilus, saab ka väljas olla. Samas meie kliendid ei tahagi eriti väljas käia.»

20 klienti on juhataja sõnul eriolukorra nõuetega kursis. Pansionaati võetakse eelkõige oma valla inimesi, vaid üks on kaugemalt.

Kõigi Räpina valla hoolekandeasutuste juhtidega suhelnud avalike suhete spetsialisti Vaike Tammese tõdemusel mõjutab eriolukord meid kõiki, kuid harva mõtleme, kuidas on see mõjutanud eesliinitöötajate elu. Ometi on nende tööülesanded märkimisväärselt suurenenud, muu hulgas tuleb pidevalt kanda ebamugavat kaitsevarustust.

Räpina Miikaeli koguduse hooldekodu suures majas töötavate inimeste meele teeb heaks, kui soovitakse jõudu ja tervist. FOTO: Arvo Meeks

Asendajaid on raske leida

Leevi hooldekodu juhataja Aina Olle tähelepanekutel põhjustab isolatsioon vaimse tervise probleemidega inimestel sageli ärevuse kasvu ja võimendab diagnoosist tulenevaid eripäraseid käitumismustreid, mis võivad viia teiste või enese kahjustamiseni. Kriisist tulenev pidev pinge on mõjutanud ka töötajaid vaimselt.