Ott Tänak lubab Otepääl peetaval rallil osaleda

Ta on enam kui õnnelik, et saab olla toeks Rally DirtFish’i korraldamisel. «Viimased paar kuud on olnud uskumatult veidrad,» ütles Tänak. «Me oleme näinud üle kogu maailma, et inimesed on pidanud tegema väga suuri muudatusi oma igapäevaelus ja -toimetustes. Nii pikk järjestikune kodusolemise aeg on olnud minu jaoks kindlasti midagi uut, aga samas ka hea võimalus, et oma pere lähemalt tundma õppida. Kuid nüüd on aeg hakata pidama plaani, kuidas tagasi töiseks minna.»