Valga tänavuseks aukodanikuks valiti treener Raimond Luts

Raimond Luts on elupõline valgalane, kes on andnud oma eduka panuse nii spordikultuuri kui haridusmaastikul. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna ja olnud tubli tegevsportlane. 1992.–2015. aastal pidas Luts Valga gümnaasiumi direktori ametit. Hetkel on ta spordiklubi Maret-Sport kergejõustikutreener.

Luts on võitnud Eesti meistrivõistlustel 800 meetris 1975. aastal kulla ja 1973. aastal hõbeda ning tulnud 4 × 400 meetri teatejooksus Nõukogude Liidu üliõpilasmeistriks.

Ta oli 1974–1982 Valga spordiklubis kergejõustiku vanemtreener ning 1982–1985 treener Tallinna Kalevi kergejõustikukoolis, kus suunas üle-eestiliselt noorjooksjate ettevalmistamist.

Luts on lisaks koolijuhtimisele leidnud endas jõudu ja tahet tegeleda ka noorte sportlaste treenimisega. Tema juhendamisel alustasid tähelendu nii Valgas kui kogu Eestis tuntud ja edukad sportlased: odaviskajad Marek Kaleta ja Magnus Kirt, maratonijooksja Pavel Loskutov ja kõrgushüppaja Grete Udras.

«Leian, et tema panus sportlaste treenimisel ja hariduselu rikastamisel on väärt Valga linna aukodaniku tiitlit. Seda enam, et tema õpilased on teinud Valgamaa nähtavaks maailmakaardil ja seda eelkõige spordimaastikku silmas pidades,» ütles Lutsu kandidatuuri esitanud ettevõtja ja vallavolinik Allain Karuse.

See on viimastel aastatel Lutsule juba teine suur tunnustus. 2018. aastal sai ta sportlaste treenimise ja hariduselu rikastamise eest maakonna kõrgeima autasu – Valgamaa vapimärgi.

Raimond Luts ise lausus, et seekordne tunnustus tuleb mingil määral üllatusena. «Mõtlesin, et olen oma autasud juba kätte saanud. Loomulikult suur rõõm ikkagi, et on meeles peetud ja et teod on inimestele korda läinud.»

Ta tuletas meelde aega, mil oli koolidirektor ning hindab asjaolu, et on teinud ka õpetaja tööd. «Tagantjärele ise tunnen, et kui olin kooli juhataja, siis tegin oma tööd südamega ja minu ajal olid kõik õpetajad kvalifitseeritud. Kes tahtis õppida, sai õppida. Kes ei viitsinud õppida, veeti ka ikka lõpuks läbi. Olen läbinud kõik instantsid, olnud õpetaja ja õppejuht, direktor. See tuli kasuks, nägin laiemat pilti. Minu ajal oli kogu aeg hea meeskond koolis.»

Luts lausus, et lisaks eelpoolmainitud neljale tuntud sportlasele juhendas ta ka Sergei Tšepurkot, kes oli Nõukogude Liidu juunioride meister 3000 meetri jooksus. «Maailmatasemel on olnud õpilate seas viis inimest. Aga oleks võinud rohkem olla.»

Mehe enda üks lemmikajasid on aga läbi aja olnud odavise. Enne Magnus Kirti oli vahepeal Eesti rekord Lutsu varasema õpilase Marek Kaleta käes.

Üks asi, mis sportlasel olema peab, on Lutsu sõnul töökus. «Sul võib ju talenti olla, aga ilma töökuseta ei saa. Pead pidevalt trenni tegema.»

Hea meel on Lutsul selle üle, et tema endised õpilased Riho Meri ja Anneli Taul ikka treeneritena tegutsevad. «Ka see pool teeb rõõmu, et need inimesed on leidnud spordis oma tee ja jätkavad meie üritust.»

Aukodaniku tiitel antakse isikule, kelle saavutused ja teened Valga linna jaoks on olnud silmapaistvad.

Aukodaniku tiitli andmise otsustab Valga vallavolikogu. Tiitliga kaasneb linna raemedal, rahaline preemia ning aukodanik kantakse Valga linna auraamatusse. Aukodaniku tiitel antakse üle Valga linna 436. sünnipäeva kontserdil 11. juunil kell 18 Valga Jaani kirikus.

Valga linna aukodaniku tiitlit antakse välja 2005. aastast ja siiani on tiitli pälvinud 15 inimest:

2005 Aime Lõhmus

2006 Peep Audova

2007 Linda Markus

2008 Vikki Pennonen

2009 Ivan Mannine

2010 Laine Mänd

2011 Uno Heinla

2012 Ülo Mere

2013 Meelis Kivi

2014 Aasa Põder

2015 Sirje Päss

2016 Galina Babitš

2017 Ragnar Kond

2018 Erika Kaša