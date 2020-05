Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanem ehk juhatuse esimees Madis Iganõmm lausus, et hävitatud on kultuuriväärtus. «Metsa majandamises on ammu kadunud eetiline piir. Praegune metsandus ja meie rahva pärimus ja kultuur on pikemat aega konfliktis. Nii nagu on ristipuud hingedega seotud, on higedega seotud meie surnuaedade põlispuud. Kui surnuaedadel lähevad mõned puud tormikahjuga pikali, ei kujuta keegi ette, et tuleb harvester ja lõikab surnuaedade põlispuud kolme meetri kõrguseks.»