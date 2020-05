Põlva näitas spetsialistidele rohelist tuld

Vallale on tänavu selleks toetuseks riigieelarvest eraldatud 36 899 eurot, millel lisandub sama suur summa nii omavalitsuse eelarvest kui ka taotleja rahakotist. Spetsialistiks loetakse isikut, kellel on kõrg- või kutsekeskharidus, töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ja kes ametis piirkonnas tegutsevas ettevõttes.

Eelnõu volikogule tutvustanud arenduse peaspetsialist Kaire Kalk mainis, et kuni 10 000 eurot toetust on võimalik küsida nii eluaseme ostmiseks kui remondiks. Taotlusi saab hakata esitama 15. juunist ning selleks on aega täpselt kuu. Raha peab olema sihipäraselt kasutatud üheksa kuu vältel.