Pühajärve koduteater pakub suvel uusi lavastusi

Sisask palus kirjanik Erlend Kollomil uus tükk kirjutada ja nii valmis koduteatri lavastus «Oskar». Lugu räägib vanast mehest, kellel kaks täiskasvanud tütart ja lapselaps. Samuti on seal kaks külanaist, kes tahavad Oskarile silmailu pakkuda. Prooviperiood on juulis ja esietendus 22. augustil.

«Talvel kutsuti ellu uus kooslus ühise nimetajaga: teatriarmastus. Seltskond entusiaste kutsus mu lavastajaks, leidsime näidendi ning alustsime proovidega,» ütles Sisask. «Esietendus, mis pidi olema aprillis-mais, lükkus juunisse, kuid kindel on, et see tuleb ja naerda saab. Mulle on Sangaste trupp toonud vaid häid emotsioone.»