Rannavalve asub tööle

Ta tõdes sedagi, et koolieelikuid jäetakse liiga kergekäeliselt randades omapäi. "Lapse ohutuse eest vastutab ikka lapsevanem, mitte vetelpäästja või teised rannakülastajad. Väikeste laste kirg on maailma avastada, kuid ohte nad veel ei taju. Rannavalvuritel tuleb päästma minna reeglina neid lapsi, kes on järelevalveta jäetud. Koos vanemaga vees mängiv noor pereliige üldiselt hätta ei satu."

Seemel juhib tähelepanu, et randades on vette pandud poid, mis tähistavad ujumisala. Poide piiri sees on ujumine turvalisem – vesi pole liiga sügav ja ujuja jääb reeglina vetelpäästjate vaatevälja. Samuti tähistavad poid seda ala, mis on mõeldud ainult suplejatele, mitte veesõidukitele või surfaritele.