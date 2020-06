Koolipsühholoogide ühing valis oma auliikmeks Liina Kersna

«Liina Kersna on pööranud mitme aasta vältel korduvalt avalikkuse tähelepanu koolipsühholoogide tööle ja toetanud sellega koolipsühholoogia valdkonna arengut. Liina on rääkinud koolipsühholoogide vajalikkusest, teinud ettepanekuid rahastada koolipsühholoogide kutseaastat ning koostöös temaga sai koolipsühholoogide palk seotud õpetajate palgaga,» ütles koolipsühholoogide ühingu juht Karmen Maikalu.

«Me oleme tundnud ja ka reaalselt näinud, et Liina Kersna seisab riigikogus seadusandja tasandil koolipsühholoogide ja teiste tugispetsialistide eest ning panustab koos meiega sellesse, et Eesti koolilaps oleks õnnelik,» lisas Maikalu.

«Astrid Lindgren on öelnud, et mitte ükski teine mure ei riiva teda nii valusalt kui see, mis puudutab ka lapsi. Tunnen temaga selget hingesugulust. Ja see meid tõenäoliselt koolipsühholoogidega seobki - soov toetada iga lapse arengut, et temast kasvaks õnnelik, tasakaalukas, hooliv ja vastutustundlik inimene. Hindan ja toetan väga koolipsühholoogide tööd selles valdkonnas,» märkis Kersna.