Vargad otsivad taas ülikalleid traktorite GPS seadmeid

Politsei teatas, et üheks kahtlusaluseks on Rapla-Juuru maanteel märgatud välismaiste numbrimärkidega heledat värvi väikekaubikut. Kõigil, kes võisid antud sõidukit näha või omavad selle kohta infot, palutakse politseiga ühendust võtta.

Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt märkis, et kindlasti peaksid traktorite ja kombainide omanikud ka ise olema veidi hoolsamad ja võtma selle mõne lisaminuti, et oma seadmete turvalisus tagada. „Enamikul masinatel on võimalik GPS-seadmed ja antennid mõne lihtsa liigutusega eemaldada ja turvalisse kohta tööpäeva lõpuks hoiule viia,“ märkis Kivirüüt.

· Kel on oma ettevõtte territooriumil kaamera ning selle silm on tabanud kahtlast liikumist, kahtlasi sõidukeid või inimesi, palume tähelepanekud samuti politseile edastada. Iga taoline infokild on politseinikele uurimises vajalik selleks, et jõuda võimalike kahtlusalusteni.