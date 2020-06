Latika kuderahu on rikutud varasemast rohkem

"Kudev latikas on kerge saak, mille peale ükski aus ja endast ning kaladest lugupidav kalastaja ei lähe. Peipsi on latikatele soodne elukeskkond, sealsed varud ja saagid on piisavalt head, et püüda siis, kui on lubatud püüda," ütles keskkonnaminister Rene Kokk.