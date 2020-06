Põlva Rotary klubi jagas lasterikastele peredele lastekaitsepäeval toiduabi

Kokku vajasid hetkel abi 217 perekonda, kuid Eesti Lasterikaste Perede Liit on välja selgitanud kõige enam abi vajavad perekonnad nimetatud piirkondades – 100 perekonda, kus on kasvamas 424 last, s.h. Põlvamaal 12 perekonda, kus kasvamas 60 last.