Näitus meenutab tantsumemme

Tantsumemm püsib elavana kogu Võrumaa tantsijate meeltes ja südameis. Tema külvatud tantsupisik elab tema õpilastes-tantsujuhtides ka igas Eestimaa nurgas. Leete levitatud tantsukirge on jagunud põlvest põlve igasse tantsijasse, kelle esivanemad tema käe all kunagi on tantsinud, nii et higi voolab ja varbad villis.