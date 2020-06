Mati Määrits: tagurpidi-Antsud tegutsemas

Nüüd siis loodetakse, et tänu leevenenud nõuetele suureneb avalike supluskohtade arv ning nende haldajad hakkavad vee kvaliteeti regulaarselt kontrollima.

Kõikidest selgitustest hoolimata ütleb terve mõistus, et midagi on siin kapitaalselt paigast ära. Kui rannast kaovad tualetid, tehakse oma häda märkamatult veekogusse või põõsastesse. Pole prügikaste, poetatakse rämps metsa alla või peidetakse kavalalt rannaliiva sisse. Riietuskabiinita on samuti võimalik põhimõtteliselt hakkama saada, kuigi märgade ujumisriiete tõttu võib keset suve ootamatult nohu saada.