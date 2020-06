Galerii ja video ⟩ President kaitseb maasikakasvatajaid ministri kriitika eest

Tõnu Oksa Marjamaa talu Tartumaal Vana-Kuustes kasvatab, müüb, ostab ja külmutab marju. Talus kasvab ligikaudu 100 tonni marju aastas. Talul on ligikaudu 30 hektarit põllumaad, sellest umbes kolmel kasvavad peremees Tõnu Oksa sõnul maasikad.

Oks selgitas, et maasikakorjamise juures on väga oluline tempo. Kuigi eestlaste seas leidub kiireid korjajaid, on vajalik, et korjamismasina peal oleksid kõik ühtlaselt kiired, muidu tuleb tempot vastavalt nõrgima lüli tempole alla tuua. Siis aga võib juhtuda, et osa maasikaid jäib põllule hallitama. Ukrainlastel on tema sõnul korjamisega suured kogemused, ühtlasi on nad entusiastlikud ja korraldavad omavahel ise edukalt parima tööjaotuse.

Oks ja talus turustusega tegelev Eesti Maasikakasvatajate Liidu juhatuse liige Elke Lillemets tutvustasid talu tegemisi ka presidendile. Muu hulgas külastas riigipea külmutusruumi, kus temperatuur jääb alla 30 miinuskraadi, lisaks istutas Kaljulaid talu aiandisse pirnipuu.

Kaljulaid lausus, et Eesti võiks voortööjõu puhul käituda nagu lähiriigid. Praegu ei luba Eesti kolmandatest riikidest uut tööjõudu sisse tuua. See on aga Ukraina töölistest sõltuvatele põllumeestele pahameelt teinud.

„Mul on ettepanek, et me lahendaksime seda niimoodi, nagu kõik teised riigid meie lähikonnas. Ega majandus saab hakkama, majandus kohaneb alati. Küsimus on, kes saab rohkem makse ja kellele lähevad asjad kallimaks. Lõppkokkuvõttes leitakse kindlasti ka siia tööjõud, aga kuidas ta siia on tulnud – võib olla tuleb siis läbi Läti või läbi Soome,” ütles Kaljulaid.

„Elu on näidanud, et kuigi Eesti on pikka aega hoidnud sisserände piirmääre hästi madalal, siis sellegipoolest eelmisel aastal meie majanduskasvust pool tuli võõrtööjõu arvelt. Üle-eelmisel aastal alles kolmandik. Aga sisserände piirarv on koguaeg muutumatu olnud. Minu arust on see äärmiselt ebamõistlik. See matemaatika ei tööta, et väljuv tööturg on lahti, aga sisenev kinni. See võrdub väiksema majandusega,” lisas riigipea.

Kaljulaid lisas, et kui poliitikutel ka praegune valik tehtud on, tuleks anda firmadele aega kohanemiseks. „Teha seda üleminekuperioodita, andmata inimestele kaks või kolm aastat kohanemiseks, tundub mulle pisut julm.”

Ettekääne, et kolmandatest riikidest on oht koroonaviiruse sissetoomiseks, pole riigipea sõnul väga põhjendatud. „Võitlesime väga selle eest, et Soomest saaks siia tulla mitte ainult tööjõud, vaid niipea, kui võimalik, ka turistid. Ukrainas oli nakatunute arv 11 ja Soomes kaheksa 10 000 inimese kohta. Need arvud ei erine väga palju. Iseküsimus on, et täna ei ole Schegeni alast väljastpoolt Schengeni alale liikumine kollektiivselt veel võimalik. Aga kõik Euroopa riigid seisavad selle eest, et see saaks hästi ruttu võimalikuks. On leitud ka meetodeid, kuidas kinniolevast piirist aidata üle töötajaid. Teised riigid on näinud selleks ekstra vaeva.”

Minister Martin Helme maasikakasvatajate suunas tehtud kriitika kohta, et viimased ei pruugi riigile nõuetekohaselt makse maksta, lausus Kaljulaid, et tegu on populismiga. „Kahtlemata leidub igas majandussektoris paremaid ja vähema distsipliiniga maksumaksjaid. Ma ei kahtle, et neid kindlasti leidub ka põllumeeste hulgas ja mujal. Aga näeme siin, kuidas klassikaliselt tehakse ühest grupist vaenlane. Seekord juhtusid need olema maasikakasvatajad, kellest tehti lühikese ajaga vaenlane," lausus Kaljulaid.