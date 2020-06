Metsafirma toetab kitsikuses peresid

Puidufirma Valga Puu algatas koos kohalike toidutootjatega ulatusliku toetusprojekti, mille esialgne maht on 60 000 eurot.

Põlva-, Võru- ja Valgamaa abivajavatele peredele jagatakse raskel ajal nelja kuu jooksul toidupakke. Ettevõtmise partnerid on kohalikud toidupangad ja omavalitsused.

«Maal on kaks peamist ettevõtlussuunda: põllumajandus ja metsamajandus. Kohaliku elu alustalana on meil moraalne vastutus aidata hätta sattunud peresid,» rääkis OÜ Valga Puu juhatuse liige Andres Olesk. Tema sõnul on raskel ajal igati normaalne tulla kohalikele appi. Ta lisas, et ligikaudu 20 protsenti töötajatest saavad Lõuna-Eestis tööd metsasektoris.

Ettevõtmisse on kaasatud kolme maakonna toidupangad. «Nad teevad väga tänuväärset tööd abivajavate inimeste aitamisel. Need inimesed, kes toidupankasid veavad, on väga suure südamega,» tunnustas Olesk. «Meie andsime raha, kuid samuti pingutavad ka kohalikud toidutootjad, et teha toodetele soodsad hinnad.»

Jagamisele lähevad vaid kohalikud tooted

«Meil on kindel tingimus, et toidupakkides ei saa olla imporditud kaup, vaid see peab olema kohalik toit, mida jagame,» täpsustas Olesk, kelle sõnul oli kohalike tootjate vastutulek väga tänuväärne. «See on olnud väga äge koostöö, kõik partnerid on kõvasti pingutanud.»

Põlva toidupanga eestvedaja Kairit Numa sõnul on toetajaga praegu kokku lepitud, et kolme maakonna toidupangad saavad 5000 eurot kuus. Ühe kuu pakid ongi seejuures juba abivajajateni jõudnud. «Tegime kohalikele toidutootjatele ühised hanked ning kõikides maakondades jagati seega sisuliselt ühesuguseid pakke, vaid pagaritooted olid erinevad,» selgitas Numa.

«5000 eurot kuus on meile ülisuur summa, kui vaadata, millised summad meil on seni olnud aasta jooksul pisikeste annetustena kasutada,» rääkis Numa. «Mitte kunagi pole ka olnud, et toetusraha on mõeldud otseselt toidu ostmiseks.»

Temagi rõhutas, et kokkuleppe kohaselt ostetakse toidukraami vaid kohalikelt tootjatelt – nii toetatakse ka kodukandi ettevõtteid.

Soodsad hinnad

«Esimesel jagamisel panime kokku 300 üheksakilost kotti. Ettevõtjad olid mõnusalt koostöövalmid ning neil oli hea meel, et see pole vaid ühekordne toetus, vaid jätkub läbi kuude,» rääkis Numa. Ta lisas, et tootjad tegid algatuse toetamiseks ka tavamüügist soodsamad hinnad. Paljud tõid kraami isegi oma kuludega kohale.

Numa sõnul on toetus mõeldud lasterikastele peredele ja omavalitsuste poolt hinnatud abivajajatele. «Teeme koostööd omavalitsustega, kes saatnud nimekirjad nende inimeste kohta, kes abi vajavad,» lisas ta.

«Mõte oli toetada kohalike ettevõtjate toodanguga kriisi ajal oma elanikkonda,» lausus Numa. «Olen suhelnud ka sotsiaaltöötajatega, kelle sõnul on tagasiside olnud väga hea – selliseid pakke pole meil kunagi olnud.»