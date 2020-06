Riigipea tutvus Valga arenduste ning piiriülese koostööga

Edasi liiguti keskväljakule. Tintera andis Kaljulaidile ülevaate valla murest kolemajadega. Ta lausus, et inimesed on uurinud, miks küll siiani uue keskväljaku ääres ühtegi uut lubatud äri pole. President märkis, et arhitektil tuleb siis ise äri püsti panna. Tintera vastas, et vallal ongi kavas korda teha keskväljaku ääres asuv kollane puumaja, et see siis edaspidi äridele välja üürida.