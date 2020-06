Ratas jõudis virtuaaltuuri viimasel päeval Räpinasse

«Tänastes vestlustes jäi kõlama, et ka taastumine algab igast ühest meist. Näiteks puhates sel suvel Eestis, saame olla toeks kaasmaalastele, kes kriisilt ühe suurema hoobi said – meie turismi, kultuuri ja meelelahutuse alade töötajatele. Kodumaiseid kaupu ostes panustame meie tootjate käekäiku. Järgides viirusevastaseid reegleid, jätame ka eesliinitöötajatele võimaluse hinge tõmmata,» andis peaminister kohtumise järel teada.

Ta rõhutas, et samal ajal tuleb meil valmistuda järgmiseks võimalikuks laineks. «Riigi ja omavalitsuste tasemel käib töö lähtuvalt õppetundidest, mida oleme viimastel kuudel saanud. Tähelepanuta ei jää ei kriisi juhtimine, arstiabi kättesaadavus, elanike teavitamine ega interneti kiirus. On oluline, et ka elanikud oleksid võimalikuks viirusepuhanguks paremini valmis.

Hiljutisest statistikast näib, et kriis võis olla leebem kui selle alguspäevil oletasime. Siiski tuleb meil teha kõik, et negatiivne mõju meie inimestele oleks võimalikult väike. See tähendab, et võiksime keskenduda meie tugevustele ja võimalustele. Nende hulka kuuluvad kindlasti sotsiaalne tugi ja digitaalsed teenused.»