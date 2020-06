Galerii ⟩ Kaljulaid vaatas üle parima noortaluniku veised

Visnapuu kasvatab oma Lüllemäe külas asuvas talus Herefordi tõugu lihaveiseid ja maheteravilja. Ta tutvustas, et tema kodufarmis on 40 põhikarjalooma. «Isaga koos tuleb sügisel lauta 500 looma,» lisas ta ja täpsustas, suur osa pere veiseid suvitab praegu Pärnu rannaniitudel. Tema isa Silver Visnapuu kasvatab lihaveiseid Võrumaal.

Kui üldiselt ei saa talus eluolu üle kurta, siis suurte tootjatega on Mehis Visnapuu sõnul raske võistelda. «Suurte vastu ei ole kellelgi midagi, aga tahaks ka varvast ukse vahele saada. Põhiprobleem on põllumajanduses maa kättesaadavus, alustavale tootjale on see keeruline.»