Kääriku kunstikonkursi võitis teos «Valgusstart»

Oma kavandi kirjelduses on autor maininud, et "Valgusstart" …. installatsioonid visualiseerivad sportlikku liikumist erinevate spordialade näitel: lumelaua "big air” hüpe, kuulitõuge ja lühimaajooks. Teosed on interaktiivsed ning võimaldavad külastajal neid käivitada. Iga objekti juures on element, mida katsudes animeeritakse lampide vilgutustena liikumise terve liikumise trajektoor. Lambid näitavad, kuidas lendab lumelaudur, kuidas tõugatakse kuuli ja kuidas joostakse sprinti. Teosed suunavad liikumisele - katsudes elementi, on võimalik joosta võidu Karl Erik Nazaroviga, jälitada Kristo Galeta kuuli või lennata nagu Mario Visnap.