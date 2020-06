Küsitlus: Missugused on plaanid suveks?

«Tahtsin minna juuli alguses Norrasse sõpradega kalale, aga see jääb nüüd ära. Ilmselt alles oktoobris üritame puhkama minna Kreekasse. Eks siis liigume sel suvel Eestis kohtades, kuhu pole varem jõudnud. Kuna mu kaasa pole käinud Hiiumaal, katsuks ehk seekord saari aidata. Ka Ida-Virumaa oma põhjarannikuga on ilus piirkond, mis on kindlasti külastamist väärt.»

«Naisansambli Fanni ja rahvatantsurühma Rappinvöö kõik suvised üritused on ära jäänud või siis edasi lükatud. Rappinvööga pidime suvel sõitma Ukrainasse, Põlvamaa sõprusmaakonda Kulikovkasse, aga see lükkub nüüd sügisesse. Pere plaane koroonakriis mõjutanud ei ole, sest puhkame kodus oma aias. Ja kui liigumegi ringi, siis avastame Eestimaad. Ka Läti ja Leedu on lahti. Pikamaareise me polegi ette võtnud.»