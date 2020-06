Siidrikoda valmistub võimsaks kasvuks

Teil õitseb aias üle 9000 õuna­puu. Suudate kõigi viljad ära kasutada või tuleb neid puudu?

Ühtegi õuna ei ole me seni juurde ostnud. Tootmine on kasvanud koos aedadega. See muidugi ei välista, et peame tulevikus puuvilju ja marju juurde ostma ning ilmselt leiame siis ka lepingulisi kasvatajaid.

Mis saab, kui öökülmad mõnel aastal saaki vähendavad?

Kõik meie õunaaiad on rajatud kupli otsa ja lõunapoolsete kallakute peale. Kui tuleb külm, vajub see alla orgu raba peale, mistõttu oleme 14 aastat suurtest kahjudest pääsenud. Meil on ka vesi, mis võimaldab õunapuid põuasel suvel kasta. Iga puu juurde viib tilkniisutustoru.

Missugused sordid siidri ja vahuveini tegemiseks sobivad?

Eestis kasvatavatest sortidest kasutame näiteks «Melbat», millest saab teha ka ühe sordi siidrit. «Sügisdessert» aitab jälle siis, kui suvi on olnud kehvapoolne ja õunamahlas liiga vähe suhkrut. Valdavalt kasvavadki meil talveõunad, mis vajavad hoidlates kaks-kolm kuud järelküpsemist.

Kes õunad ära korjab?

Kõige suurem ühe päeva korje on olnud kaheksa tonni – siis tulid meile talgutele Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi 10. ja 12. klass. Pärast seda on nad tahtnud igal aastal uuesti tulla.

Milliseks muutuvad mahud pärast uue tootmishoone käivitamist?

Aastas toodame praegu umbes 50 000 liitrit siidrit ja vahuveine. Uus hoone võimaldab toota kuni 800 000 liitrit. Tootmispinda on uues hoones 1500 ruutmeetrit.

Kui kaua aega võtab hüpe 50 000 liitrilt 800 000-le?

Kolm aastat. Eesmärgi täitmiseks võtame muud huvitavat toorainet lisaks: näiteks rabarber, must sõstar. Marju me ise enam ei kasvata, kuigi rabarberi-maasika vahuveinis olev maasikas on meie enda oma. Prantsusmaa Champagne’i maakonna ekspertide arvates on see üks parimaid vahuveine, mida Eestis on seni tehtud.

Uus pudeldamise liin pidi juba sel kevadel käigus olema?

Osa liinist tuleb Saksamaalt ja osa Põhja-Itaaliast. Sakslaste osa saab õige pea valmis, aga itaallaste osa lükkub koroonakriisi tõttu umbes kaks kuud edasi. Sama liiniga saab villida nii vahuveini, siidrit kui mahla.

Teisele korrusele tuleb püreeliin, kus töötleme kõik pressimisjäägid. Ei ole ju kuigi hea plaan see komposti visata või loomadele sööta – parem püreestame ja paneme tuubidesse. Paljud ilmselt veel mäletavad nõukogudeaegset Põltsamaa tuubimarmelaadi Kosmos.

Meie eristume põhjamaise puhta tooraine ning kvaliteedi poolest, mida mujalt Euroopast nii lihtne leida polegi.

Kui uus liin tööle hakkab, mitu töötajat juurde vajate?

Oleme arvestanud umbes kuue inimesega.

Kaugele Põlvamaa siidrid ja vahuveinid jõudnud on?

Kaugeim koht on seni olnud Singapur. Osaleme EASi toetatud Hiina turu programmis. Meil ei ole kahtlust, et ühel päeval müüme ka sinna.

Ekspordi osakaal on praegu tagasihoidlik, aga see suureneb pidevalt. Keegi sind raja taga ei oota – igal pool on oma tootjad ees. Sa pead millegi poolest eristuma. Meie eristume põhjamaise puhta tooraine ning kvaliteedi poolest, mida mujalt Euroopast nii lihtne leida polegi.

Millise oma toote üle erilist uhkust tunnete?

Põhjaliku teadustöö tulemusena valmis meil näiteks poolmagus siider Mimikri, kus alkoholisisaldus on vaid 1,6 protsenti. Millegipärast ei kipu seda keegi järele tegema, sest tootmisprotsess on keeruline. Patenti me võtnud ei ole, küll aga võitnud Inglismaal kuldmedali, edestades kuulsaid siidritootjaid. Westonsi esindajad saatsid meile pärast lausa personaalse õnnitluse.

Kuidas on müüki mõjutanud pandeemia?

Hotellid, restoranid ja baarid on sellest kõik kõvasti pihta saanud. Kaks kuud oleme müünud ainult jaekettidesse. Nüüd vaikselt läheb elu taas käima.

Pihta on saanud ka välisriigid.

Räägime peres üheksat keelt. Keskmine poeg Robert kõneleb vabalt ungari keelt, sest on käinud Ungaris koolis ja elanud sealses peres. Tütar Iris Helena valdab flaami keelt ning kui ka prantsuse keele soravamaks saab, on seegi kant kaetud. Tänu keelteoskusele on meil teatud võimalused, mida saame kasutada.

Millal Valgjärve maile kolisite?

Vana talukoha Valgjärvel ostsime 2003. aasta jõulude paiku. Kõigepealt rajasime õunaaiad, siis ehitasime õunahoidla, kus hakkasime aastal 2011 jooke tootma. Nüüd jääb hoidla üksnes õunte, sügavkülmutatud marjade ja valmistoodete jaoks.

Olete doktorikraadiga mereuurija. Millest selline pööre?

Olin tõesti varem merede ja ookeanide uurija. Doktorikraadi kaitsesin 1990. aastal Stockholmi Ülikoolis. Kui naine jäi 1995. aastal vanemat poega Christopheri ootama, otsustasin, et rohkem enam mereekspeditsioonidele ei lähe – aitab küll. Viimase reisi tegin Soome uurimislaeval Aranda. Paar suve töötasin tolleaegse Lääne-Saksamaa jäälõhkujal Polar­stern. Põnevad ajad olid. Aga inimene elab siin maa peal üks kord ning parem siis juba mitmekülgselt ja täiega. Nüüd on mu ümber õitemeri ja seda ilu saan jagada paljudega.

Isana olete ilmselt rahul, sest lapsed on elutööd jätkamas?

Meie tugev külg on tõepoolest see, et oleme oma noored suutnud ettevõttesse kaasata. See annab jätkusuutlikkuses kindlustunde. Nad on oma esimesed tiirud välismaal ära teinud, vajaliku kogemuse kätte saanud ning leidnud, et tegelikult on ka kodus põnev tegutseda.

Kuidas on seotud Siidrikoda ja muusika?