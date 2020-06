Plaat sündis erilistes oludes

Plaadil teeb kaasa hulk külalisartiste, kelle seas annavad omakorda tooni lõunaeestlased: Mari Jürjens, Lenna Kuurmaa, Mari Kalkun, Adeele Jaago ja Jalmar Vabarna. Aga samuti Ivo ja Robert Linna, Ewert and The Two Dragons, Liisi Koikson, Marge Niller ning Laulupesa laulustuudio Airi Liiva juhtimisel. Kogu albumi tulu annetatakse MTÜ-le Laste ja Noorte Kriisiprogramm, kes 25 aastat toetanud lähedase kaotanud noori ja nende peresid.