Peaprokurör kohtub Põlvas lähisuhtevägivalla ekspertgrupi liikmetega

«Lähedaste vastu toime pandud vägivallast ei tohi vaadata mööda. Kodus on õigus kõigil end turvaliselt tunda ning just katkised kodud on keskkond, milles kasvavad noored võivad võtta endaga ellu kaasa väärtushinnangud, mis viivad nad kuritegelikule teele. Ükski amet ei suuda lähisuhtevägivalla vastu edukalt võidelda üksi, kuid mitmekesi koos ja järjekindlalt tegutsedes paraneb olukord samm sammu haaval,» sõnas Parmas.