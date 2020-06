Viirus ei taandu: ööpäevaga lisandus 20 positiivset testi

Harjumaa haigestumistest nelja puhul on tegemist perekondliku nakatumisega, neljal (omavahel seotud) juhul on inimene nakatunud töökohal. Kahel juhul oli põhjuseks muu kontakt haigega, ülejäänud haigestumiste puhul on asjaolud täpsustamisel, teatas terviseamet.