FOTOD ⟩ Mõniste pargis rikuti muruplats

«Kurb, et meie vallas on inimesi, kes ei hoia ega väärtusta kõike seda ilusat, mis meil on,» teatas Rõuge vallavalitsus oma Facebooki kontol.

«Need pildid on tehtud eile õhtul Mõniste pargis. Me ei hakka isegi küsima, mis võis toimuda sellise inimese peas, kes muruplatsi selliselt ära rikkus. See on lihtsalt väga-väga inetu,» teatas vald.

Kui keegi teab anda vihjeid selle loo peategelase kohta, siis Rõuge vallavalitsus võtab info tänuga vastu. «Tegu olevat tumeda autoga, millel akna ümber hõbedased/heledad liistud,» lisab vald sotsiaalmeedias.