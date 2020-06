Võru linna lähistel nähti karu maanteele trügimas

«Põlvast tulin ja enne Kirumpää silda kurvi peal, paremat kätt võpsikust kargas teepervele,» rääkis autoroolis karu näinud Janar Hallop Lõuna-Eesti Postimehele. «Oli noor karu, ehmus ära ja keeras tagasi võpsikusse. Õnneks ei tulnud tee peale, vahet oli vast sada meetrit – mats oleks kindlalt käes olnud.»

Janarile oli see esmakordne juhus karu elusast peast looduses näha. «Päris ehmatav. Taga oli üks džiibiga, tema pidi ka nägema,» jutustas ta. «Mul süda jättis paar lööki vahele küll. Päris õõnsaks võttis seest. Muidu on tõenäosus kitsele või põdrale otsa sõita, aga karu ka veel… Meil on siin karu suhteliselt haruldus ja et nii linna lähedal ka veel. Vast oli ära eksinud, tundus noor karu olevat.»

Janari sõnul tuleks inimestel Kirumpää kandis silmad lahti hoida. «Seal on kergliiklustee. Kujuta ette kui karu kaksab sealt üle ja sõidad rattaga… täitsa kole.»

Karusid juba liiga palju

«See ei ole üldse üllatus,» lausus Võrumaa jahimeeste seltsi esimees Mati Kivistik kuuldes, et Kirumpääl on karu(d) liikvel. «Võrus on veel natuke harjumatu, aga Jõgevamail on jahtkond, kus mees ütles, et põdrajahti ei olnudki sellist, kus karu välja ei tulnud.»

Kivistiku sõnul on karusid Eesti metsades palju, mistõttu pole imestada, et inimene nendega üha sagedamalt kokku puutub ja seda kohtades, kus karu väljailmumist keegi aimatagi ei oska.

«Kas meie metsade taluvuspiir pole mitte ületatud?» küsis ta. «Jahimehed räägivad ammu seda, aga paraku me ei ole ulukiseire osakonnaga ühist keelt leidnud. Seal arvatakse, et me hindame arvukust üle, jahimehed, vastupidi, ütlevad, et seal hinnatakse arvukus alla. Kus see tõde peitub, mina ei oska ka täpselt öelda.»

Fakt on, et karusid pole Võru linna lähistel ammu nähtud. Mida siis teha, kui ootamatu kohtumine mesikäpaga ikkagi toimub?

«Selge on see, et esimene asi on ikkagi mitte minna karu poole, mitte hakata uudistama, oma fotoaparaati otsima, vaid võimalusel vaikselt eemalduda, sest pole kindel, et karu esimesena eemaldub,» selgitas Kivistik.

«Kõige ohtlikum aeg on seene-marja aeg, kus inimene on ka vaikselt ja võibki juhtuda nii, et nokitsevad karuga ühe vaarikapuhma kallal ja kui siis seal oled karu ohutsooni sattunud nii et ta pole sind eelnevalt märganud, siis metsloom võib ettearvamatult käituda,» jätkas Kivistik.

Tema sõnul oli ka eelmisel aastal väidetavaid juhuseid, kus inimene oma metsas kõndides tajus, et keegi teda jälitab ja avastas, et suur karu kõndis niimoodi vaikselt järel.