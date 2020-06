133 uut lastelaulu tõmbasid käima lauluralli

Liidu president Aage Õunap ei osanud arvatagi, et nii paljud heliloojad üleskutsest kinni haaravad ja projektiga kaasa tulevad. «Oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet üle Eesti,» sõnas Õunap. «MTÜ Võrumaa Lasterikkad initsiatiiv on olnud inspireeriv ja muljetavaldav. Mul on väga hea meel, et heliloojate sulest sündis niivõrd palju lastelaule, mis kindlasti tee laste ja perede südametesse leiavad.»