Laupäeval tuleb kuni 22 kraadi sooja

Peipsi järvel puhub ennelõunal kagutuul 6-11, puhanguti 15 m/s, pärastlõunal pöördub järk-järgult edelasse ja nõrgeneb veidi. Laine kõrgus on 1-1,6 meetrit. Hommikul hakkab vihma sadama ja kohati võib olla äikest. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 17-20 kraadi.