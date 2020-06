Võru meeskonna kodumänge saab näha otseülekandes

Kuna tööpäevadel on parimat koosseisu keeruline kokku saada ja enamasti see ei õnnestugi, võib viimase mänguga rahule jääda. «Võõrsil nädala sees kaotusseisust viik teha on kindlasti positiivne tulemus,» ütles Võru FC Heliose meeskonna treener Jaanus Vislapuu.