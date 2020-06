Anneli Ott: riigi toetused aitavad kriisiraskusi ületada

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimene eriolukord on jäänud selja taha. Suutsime üheskoos ja üksteisele toetudes need 67 vintsutavat päeva üle elada, kuid nähtamatust vaenlasest maha jäänud jälg ilmutab end iga päevaga järjest enam.

Eriolukorra kehtestamine oli rahvatervise huvides vajalik, kuid sisuliselt külmutas see riigi majandustegevuse. Sarnaselt paljudele teistele riikidele on ka Eestis valitsuskoalitsioon töötanud välja abipakette, et leevendada COVID-19 pandeemia põhjustatud majanduslikku mõju inimestele, ettevõtetele ja majandusele tervikuna. Kahtlemata pole olnud ülesanne kergete killast, sest järsult süvenenud kriis on sundinud riiki tegutsema mitmel suunal korraga. Sellest hoolimata kiitis riigikogu 2,6 miljardi euro suuruse abipaketi heaks, võimaldades hädavajalikku leevendust neile, keda kriis enim puudutas.

Minu hinnangul on üks olulisemaid kriisimeetmeid omavalitusele suunatud abipakett, mille kogumaht on 130 miljonit eurot. Sellest 30 miljonit on mõeldud otseselt kriisimõjude kompensatsiooniks, 70 miljonit investeeringuteks ja 30 miljonit kohalike teede hoiuks.

Kui vaadata piirkonnapõhiselt, siis Kagu-Eesti kolm maakonda saavad toetust kokku 11 487 877 eurot. Sellest summast 9 560 000 eurot on ette nähtud täiendavateks investeeringuteks. Kuhu, kui palju, mis otstarbel – see on iga omavalitsuse enda otsus, kuid usun, et see võimaldab teha uusi investeeringuid, näiteks kiire interneti huvides. Või lahendada probleemkohti, milleks lihtsalt varem raha ei jagunud. Nendeks võivad olla abikõlblikud tegevused, nagu näiteks lammutustööd või vee- ja heitveesüsteemide remont.

Teisalt on eesmärk hoida ka ehitussektorit töös ja vähendada kriisi mõju töökohtadele. Lepingud tööde tegemiseks peavad olema omavalitsustel sõlmitud selle aasta jooksul, kuid tööd võivad lõppeda ka järgmisel aastal.

Kriisist tulenevate kulude kompenseerimiseks on Võru-, Valga- ja Põlvamaale ette nähtud 2 144 148 eurot. Seda raha saavad omavalitsused kasutada vastavalt vajadusele viirusepuhangust tingitud kulude katteks.

Esiteks on päevselge, et meie piirkonna üks suuri probleeme on teede korrashoid ja remont. Omavalitsustel on selleks aga võimalik kasutada topeltmahus raha, sest lisaeelarvega anti teede korrashoiuks juba selle aasta eelarvele lisaks samas mahus raha juurde. Lisaraha teedele on kolme maakonna peale kokku 3 595 632 eurot.

Samas on ka suurenenud rahastus piirkonnas olevatele riigiteedele. Kruusateede remondiks on kavandatud 5 miljonit eurot ning mitmed tööd on toodud teehoiukavas varem plaanitud graafikust ettepoole. Täiendavalt avati kriisiajal uuesti transiit- ja ettevõtlusteede programmi teine lisavoor, mille kavandatav summa on 5 miljonit. Voor lõpeb juunis ja siis selgub, kas sellest summast tuleb lisainvesteeringuid ka Kagu-Eestisse.

Tänavu kasvas korter­elamute remonditoetuse maht võrreldes eelmise aastaga 11 miljoni euro võrra. Hinnanguliselt aitab see teha korda ja muuta energiatõhusamaks umbes 80 korterelamut, kuid tegelikult on asjal laiem mõte. Olukorras, kus kriisi tulemusena uusi tellimusi tulemas pole, aitab see toetus hoida ehitusettevõtteid pinnal.