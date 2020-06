Süttisid nii õlised kaltsud kui püstkoda

6. juunil kell 1.43 teatati, et Põlvas Jaama tänaval asuva maja trepikojas on suitsulõhn. Päästjad selgitasid, et sotsiaalmaja ühisköögis oli sisselülitatud pliit, kus kõrbes sinna unustatud toit. Politsei viis majast kainenema raskes joobes mehe ja naise, kelle tegevust ohuolukorra tekitamisega seostatakse.