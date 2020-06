Võrumaal hukkus liiklusõnnetuses eakas naine

Täna kella 9.30 paiku laekus häirekeskusele info, et Võrumaal Verijärve külas on juhtunud liiklusõnnetus, mille üks osapooltest oli peale kokkupõrget peatumata oma teekonda jätkanud. Sündmuskohale reageeris mitu politseipatrulli ning tänu tähelepanelikult inimeselt saadud operatiivsele infole õnnestus politseinikel avariipaigalt lahkunud sõiduk juba loetud minutite jooksul Kose teel peatada.

Kagu jaoskonna patrullpolitseinik Elmer Taal ütles, et esialgsetel andmetel liikusid sõiduauto Opel ning Mercedes mõlemad Võru-Verijärve teel suunaga Verijärvelt Võru poole, kui veel teadmata põhjusel sõitis Mercedes tagant otsa tema ees liikunud Opelile. „Opel tegi saadud löögist teel mitu piruetti, käis otsapidi kraavis ning jäi lõpuks maanteel pidama. Mercedese juht jätkas peatumata oma teekonda kuniks politseinikud Kose teel ta teekonna peatasid,“ kirjeldas patrullpolitseinik.

Mõlemas sõidukis oli lisaks juhile veel ka üks kaasreisija, nad kõik said viga ning nad viidi Võru haiglasse. Paraku selgus hiljem, et Opelis kaasa reisinud 72-aastase naise elu päästa ei õnnestunud ja ta suri haiglas.

Sündmuskohal selgitas politsei, et Mercedese juht oli kaine ning omab juhtimisõigust. Opeli juhi kainus selgitatakse ekspertiisis, kuid teada on, et temagi omas juhtimisõigust.