Maa-amet kutsub omanikke maa-andmetega tutvuma

Tegemist on igal aastal toimuva andmete uuendamisega. Maatüki loodusliku seisundi ehk kõlviku (nt haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (märgala, teed) andmed on olulised eelkõige maatulundusmaal, kuna nendest sõltub maamaksu suurus. Maamaks arvutatakse 1. jaanuari andmete alusel ning tänavuse muudatused kajastuvad järgmise aasta maamaksuteatises. Omanikel on aega andmeid kontrollida novembri lõpuni.