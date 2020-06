Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi pöördumine kooliaasta lõpu puhul

Armsad õpilased, hea koolirahvas, austatud lapsevanemad!

Suvevaheaeg on lõpuks ometi käes! Tänavu, pärast nii erilist ja väsitavat õppeaastat ootasid seda koos lastega ka paljud lapsevanemad.

Sügisel ütlesin, et meil tuleb digipöörane õppeaasta. Pidasin siis silmas koolide uuenevaid IT taristuid, koolidesse jõudvaid nutikaid seadmeid ja suurenevat digiõpikute valikut – kõike seda, mis aitab nüüdisajastada õppekeskkonda. Õppeaasta kujuneski digipööraseks, kuid palju jõulisemalt, kui me siis oskasime ette kujutada.

Varakevadel tabas meid ootamatult üleilmne viirusepuhang. Kui selle tõttu märtsi keskel distantsõppele üle läksime, oli Eesti paljude riikidega võrreldes kindlamas seisus. Digivahendite, e-õppe materjalide ja e-õpikeskkondade kasutamine õppetöös polnud meie jaoks ju nii uus. Ometi tuli ka meil distantsõppe esimestel nädalatel kiiresti ja väga palju uut õppida. Näiteks selgus, et varasemast hoopis enam läks vaja enesejuhtimise ja iseseisva töö oskust. Aga me saime hakkama! Meie lapsed said juurde iseseisvust, vastutustunnet ja oskust pingutada. Ka need olid õppetunnid – lisaks matemaatikale või geograafiale.

Armsad õppurid, olen kindel, et kooliaasta pakkus teile väljakutsete kõrval ka rõõmu. Soovin, et see õppeaasta jääks teile meelde mitte üksnes distantsõppe kogemuse, vaid ka rõõmsate ja elavate hetkede pärast. Olgu neiks siis omapead läbitud kevadised matkarajad või põnevad teistmoodi koosviibimised sõpradega.

Nüüd on aeg puhata. Tehke seda. Olete viimastel kuudel ekraani taga istudes veetnud aega küll ja veel. Suvi on suurepärane aeg näiteks matkamiseks. Eesti loodusest ilusamat pole terves ilmas, seda tasub lähedalt vaadelda ja tundma õppida. Soovitan suvel ka raamatuid lugeda. Ma ei pea silmas vaid etteantud lektüüri kirjandustundideks, vaid igasuguseid raamatuid, mis võiks teile huvi pakkuda.

Hea koolirahvas ja kodused! Tänan teid südamest sel õppeaastal tehtud töö eest ja nähtud vaeva eest! Jätkame sealt, kus töö pooleli jäi, ikka tarkusepäeval, 1. septembril. Soovin kõigile rõõmsat ja kosutavat suvepuhkust, tervist ja palju häid mõtteid nii uuele õppeaastale kui ka kaugemale tulevikule mõeldes. Soovin, et vaheaeg oleks eriline selle sõna kõige paremas tähenduses!