Vabatahtlikud tutvustavad iga päev Võru linna

Korraldajate teatel on ekskursioonijuhtide hulgas nii kuulsamaid (Ivari Padar, Navitrolla, Ele Pedassaar, Tiit Niilo jt) kui vähem kuulsaid persoone, kuid igal juhul on kõik nelikümmend põnevad ja värvikad isiksused väga erinevatelt elualadelt. Seetõttu saab iga retk olema ainulaadne "siin ja praegu" sündmus, kus iga jutustaja avab Võru linna ja Võrumaad oma mätta otsast vaadatuna. On vaid üks asi, mis kõiki ülesastujaid ühendab – see on võru keel. Nagu me teame, räägitakse võru keelt igas kandis veidi isemoodi. Nii kannabki ettevõtmine nime "Mu liin, mu kiil".