Koroonaviirus jõudis 24 hooldekodusse

Eestis on üldhooldekodusid on kokku 186 ning erihooldekodusid 47. Uude koroonaviirusesse nakatumisi esines 24 hooldekodus. Uude koroonaviirusesse nakatus 61 hooldekodude töötajat ning 186 hooldekodude elanikku.

Eestis on uus koroonaviirus teisipäevase seisuga nõudnud 69 inimese elu, COVID-19 diagnoosiga hospitaliseeritutest on surnud 56 inimest ning hooldekodus või kodus on surnud 13 COVID-positiivset.