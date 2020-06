«Eesmärk on alati olnud noortele mängijatele anda kvaliteetset mängukogemust ja naiste meistriliiga on selleks kõige parem koht,» rääkis Lootose naiskonna esindaja Indrek Käo. «Oleme kahe jalaga maa peal ning usume, et esinelikusse jõudmine on võimalik, aga miinimumeesmärk on ikkagi liigasse püsima jäämine,» nentis Käo.